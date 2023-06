TourMaG donne vie à ses articles grâce à la lecture audio

Afin de vous offrir toujours plus de contenus de qualité, et de maximiser la diffusion de son information, TourMaG a mis en place la lecture audio sur chacun de ses nouveaux articles.



Dès l’ouverture de la page, la barre de lecture s’affiche en tête d’article afin d’y accéder en un clic.



Plus besoin de lire vous même l’article, vous pouvez simplement l’écouter quand et où vous voulez.



La qualité de la voix et de la lecture sont optimales, et vous pouvez même accélérer jusqu’à 2 fois la vitesse de lecture en cas de besoin.



TourMaG s’inspire des plus grands quotidiens internationaux comme le Washington Post ou encore le Wall Street Journal et s’impose aujourd’hui comme le seul journal spécialisé dans le tourisme en France à proposer ce service audio.



Depuis son implantation sur le site de TourMaG.com, plus de 3600 articles ont été transcrits en version Podle, et ces audios ont été écoutés plus de 71000 fois.