Planisto Travel Platform : des débuts très prometteurs !

a démarré avec 7 agences de voyages néerlandaises et belges que nous avons accompagnées tout au long de l’implémentation de leur production. Ils nous ont transmis leurs suggestions, leurs appréciations et leurs critiques.Cette phase est toujours riche d’enseignements puisqu’en contribuant à améliorer Planisto, EURAM découvre ou redécouvre des façons différentes de vendre les voyages et d’appréhender la technologie. C’est un apport précieux et nécessaire pour qu’une plateforme soit la plus adaptée possible au secteur du tourisme. Les résultats sont très satisfaisants à ce jour. Ces agences sont aujourd’hui des utilisatrices actives et aguerries.• 3 agences Françaises viennent tout juste de nous rejoindre ! Nous avons hâte de vous en dire plus…, dont certains sont Suédois ! Un nouveau marché pour EURAM !• La semaine dernière, nous avons lancé le site internet commercial et une page LinkedIn dédiée à la plateforme pour suivre ses évolutions et son actualité.• Du côté du développement informatique,. L’API pour l’importation de contenu dans la plateforme sera prochainement prête et conforme au calendrier fixé.