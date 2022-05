Appli mobile TourMaG



Playa Hotels & Resorts se distingue en République Dominicaine avec le Sanctuary Cap Cana Atypique,élégant et exclusif, la clientèle française est séduite par cet établissement.

Qu’est-ce qui distingue le Sanctuary Cap Cana des autres établissements All Inclusive de la République Dominicaine ?

Une architecture unique. Le Sanctuary Cap Cana, réservé aux adultes de plus de 18 ans situé dans la zone exclusive et privilégiée de Cap Cana, surplombe la mer des Caraïbes. La clientèle est séduite par l’atmosphère romantique, l’élégance et le charme de cet établissement de luxe all inclusive.



A chacun son style, à chacun son ambiance.



En terme d’hébergement, le Sanctuary Cap Cana propose trois styles architecturaux distincts, tous situés dans la zone exclusive de Cap Cana et bordant une plage de sable blanc.



324 suites luxueuses réparties en 18 catégories, chaque chambre est unique, quelle que soit la catégorie, les hôtes séjournent dans un décor luxueux qui inspire romance et sérénité.

La clientèle peut choisir son style : ambiance coloniale avec des suites conçues aux accents de bois, un mobilier en rotin tropical et de somptueuses salles de bains .



Au château appelé Castle, les Junior suites swim out en rez de chaussée permettent à la clientèle d’accéder directement à la piscine d’eau de mer entourant le château.



Les luxueuses villas d’une ou deux chambres, de 100 à 250 m², font pour certaines d’entre elles, face à l’océan et bénéficient du service Vip avec majordome à disposition. Les services Vip et majordome sont également inclus pour les clients séjournant dans la section Castle.



En 2018 les investissements engagés par Playa Hôtels & Resorts, ont permis au Sanctuary Cap Cana d’augmenter la capacité d’accueil avec 140 suites supplémentaires dans la section appelée Enclave. Cette section plus moderne est dotée de suites luxueuses de 60 m2.



Les services de la formule All Inclusive sont accessibles à toute la clientèle quelle que soit la section dans laquelle elle séjourne.



Nos clients peuvent se relaxer sur l’une des deux plages, ou dans les nombreux espaces extérieurs, s’adonner à des activités de plein air ou profiter du centre de remise en forme ultra moderne. Cinq piscines exclusives, avec cascade ou à débordement surplombant l’océan sont à la disposition de tous.



Le Sanctuary spa de renommée mondiale construit dans les anciennes douves du château combine hydrothérapie et thérapies de pointe.



En soirée, les clients apprécient plus particulièrement de se détendre au Love bar, piano bar qui a pris place dans l’ancienne chapelle, ils peuvent aussi se divertir à la discothèque.



La gastronomie au Sanctuary Cap Cana est une véritable expérience culinaire, la clientèle peut déguster des plats raffinés dans les cinq restaurants de spécialités, de plus, une autre particularité de l’établissement est celle d’offrir à sa clientèle l’accès au Sanctuary village, petit village colonial à deux pas de la réception de l’hôtel, elle y trouvera plusieurs bistrots, restaurants et boutiques.

Le Sanctuary Cap Cana est une lieu privilégié pour une clientèle lune de miel mais aussi pour une clientèle à la recherche d’un concept architectural unique en République Dominicaine.



Sancturary Cap Cana avec Playa Rewards double les gains et offre une Master Card gratuite jusqu’au 16 Mai 2022 Pour toutes nouvelles réservations comprises entre le 2 Mai et le 16 Mai 2022, Sanctuary Cap Cana double les gains en faisant gagner 40 euros par résa aux agents adhérents au programme Playa Rewards. Playa Rewards offre également une MasterCard gratuite, cette Mastercard permet aux agents de voyages de disposer de leurs gains comme ils le souhaitent.

Playa Hotels & Resorts incentive toujours les agents de voyages à travers son programme de fidélisation pour tous les autres hôtels du groupe.



De nombreux agents de voyages ont d’ores et déjà adhéré au programme d’incentive Playa Rewards et sont maintenant familiers avec le programme, mais pour ceux qui ne le seraient pas encore, Playa Rewards rappelle que ce programme d’incentive permet à chaque agent de voyage d’une part de suivre l’actualité des hôtels du groupe, mais permet aussi aux agents de voyages de gagner des récompenses en enregistrant les réservations effectuées auprès des Tour Operateurs dans un des hôtels du groupe.



La procédure est très simple, les agents de voyages effectuent les réservations à travers le Tour Operateur de leur choix et une fois la réservation effectuée, il suffit à l’agent de voyage d’enregistrer la réservation sur le site

Ils ont alors l’opportunité de gagner des récompenses individuelles.

Il suffit de s’inscrire gratuitement sur



Jusqu’au 16 mai 2022, pour toute nouvelle résa enregistrée au Sanctuary Cap Cana les agents sont récompensés de 40 euros par résa.



Les récompenses pour les autres hôtels du groupe se décomposent selon le barème suivant :



10 € pour une réservation au Wyndham Alltra Cancun & Wyndham Alltra Playa del Carmen

15 € pour une réservation au Hilton Playa del Carmen, au Hilton La Romana et Hilton Rose Hall

20 € pour une réservation au Hyatt Ziva & Hyatt Zilara Resorts

Jusqu'à 25€ pour une réservation au Jewel Resorts



*Offre valable jusqu’au 16 MAI pour toute nouvelle résa enregistrée et correspondant à des dates de séjours comprises entre le 01 mai et le 30 septembre 2023.



Les marques de Playa Hotels & Resorts ● Pour les Adultes uniquement



Hyatt Zilara à Cancun au Mexique, à Montego Bay en Jamaïque, à Cap Cana en République Dominicaine.



Hilton All Inclusive Resorts à Playa Del Carmen, au Mexique, à La Romana en République Dominicaine et en Jamaïque.



Sanctuary Cap Cana à Cap Cana en République Dominicaine.



Jewel Resorts à Runaway Bay en Jamaïque.



Wyndham Alltra à Playa Del Carmen au Mexique.



● Pour Tous



Hyatt Ziva à Cancun sur la Riviera Maya, à Puerto Vallarta et Los Cabos au Mexique, à Montego Bay en Jamaïque, à Cap Cana en République Dominicaine.



Hilton La Romana All inclusive Resorts à La Romana en République Dominicaine.



Jewel Grande à Montego Bay en Jamaïque.



Wyndham Alltra à Cancun au Mexique



Contact sylvie@amgltd.biz

Téléphone : +44 (0) 208 487 9881

Site Internet : Email : commercial@amgltd.biz Téléphone : +44 (0) 208 487 9881Site Internet : www.playaresorts.com et www.playarewards.eu

