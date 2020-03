Plus de 150 agents de voyages pour les Échappées Calédoniennes

Les Échappées Calédoniennes se sont déroulées du 26 février au 3 mars 2020 dans quatre villes de France : Toulouse, Paris, Nice et Marseille.



Plus de 150 agents de voyages étaient présents pour découvrir la destination et échanger avec les partenaires : 5 compagnies aériennes (Air France, Aircalin, Etihad, Qantas, Finnair), 2 hôteliers (Paradis d’Ouvéa, GLP Hotels) et 2 réceptifs (New Cal Outdoors, Nouméa Travel Specialist)



La Nouvelle-Calédonie a dépassé en 2019 la barre symbolique des 40 500 arrivées touristiques françaises, soit une augmentation de 8,5% par rapport à l’année précédente.



Pour continuer sur cette belle lancée en 2020, Nouvelle-Calédonie Tourisme met en place un certain nombre d’actions et d’outils à disposition des professionnels du secteur. L’office de tourisme a notamment mis en place une plateforme dédiée aux professionnels du tourisme, qui a pour objectif de parfaire leurs connaissances de la destination.