Plusieurs collectivités demandent la création d'un chèque tourisme

Plusieurs députés, présidents de région et de département demande au Premier Ministre la création d'un chèque tourisme. Les collectivités signataires du courrier s'engagent à prendre leur part dans le financement et la mise en oeuvre de ce dispositif.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 4 Mai 2020

Dans ce courrier, les co-signataires * demandent au Premier Ministre d'agir directement via "un titre spécial de paiement dédié (type titres-restaurant, chèques culture, chèques vacances, chèques cadeaux, CESU, CAP, etc.) abondé par l'Etat, les collectivités locales volontaires et éventuellement aussi les comités d'entreprise.



Ce moyen de paiement, sous forme d’un chèque ou dématérialisé, serait une aide à l'assiette, à la nuitée et au transport, qui pourrait être réservée aux 50% de Français en-dessous du revenu médian, c'est-à-dire un peu au-delà des 40% de Français habituellement non-partant en vacances".



"Les avantages sont nombreux" poursuit la lettre "cela garantirait une relance ciblée du secteur touristique par la consommation, y compris en visant des territoires spécifiques, et en leur accordant une durée de vie limitée à six mois, ces titres inciteraient à une reprise de la consommation rapide. Cela aurait aussi l’intérêt d’un effet multiplicateur du titre par le complément de son bénéficiaire lors de l’achat, qui se traduirait ainsi par un apport d’affaires bien supérieur pour les commerçants."

Si l'Etat - y compris comme employeur - acceptait de s'engager dans ce dispositif plébiscité par les acteurs du secteur touristique que nous avons consultés, les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, les départements des Landes, du Gers, de Meurthe-et-Moselle, de l'Aude et de l'Ardèche prendraient leur part dans le financement et la mise en oeuvre de ce dispositif souligne encore les co-signataires.



* Le président de la région Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, le président du département de l’Ardèche, Laurent Ughetto, le président du département des Landes, Xavier Fortinon, le président du département de l’Aude, André Viola, le président du département du Gers, Philippe Martin, le président du département de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein, le député de l’Ardèche, Hervé Saulignac, la députée du Gers, Gisèle Biémouret, le député des Landes, Boris Vallaud et le député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier





