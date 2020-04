Podcast France Inter : partir en vacances l’été prochain, est-ce envisageable ?

Chaque dimanche sur France Inter, le journaliste Philippe Lebfevre met en avant une thématique sur l'industrie du tourisme.



Pour Pâques, la question abordée était celle qui brûle toutes les lèvres : les Français pourront-ils partir en vacances cet été ?



Une question à priori simple et qui coule de source mais à laquelle le confinement actuel, dont on ignore la durée, a donné une toute autre dimension.



"Dans les comités départementaux et régionaux du tourisme, organismes publics qui gèrent la promotion touristique, on est déjà en ordre de bataille pour lancer d'éventuelles campagnes de communication visant à attirer les touristes français.



Des touristes qui, très majoritairement resteront cette année dans l’Hexagone « à la fois pour des questions de sécurité sanitaire mais aussi pour des questions d’argent, puisque plus de 6 millions de Français sont actuellement en chômage partiel avec un salaire réduit » estime Jean Da Luz directeur de la rédaction du magazine professionnel TourMag.com.