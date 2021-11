Podcasts : Découvrez le Club med Seychelles !

Depuis mars dernier, les Seychelles possèdent une nouvelle adresse pour accueillir la clientèle internationale : le Club Med Seychelles, un. Le spécialiste des villages vacances a racheté un établissement existant, propriété du groupe New Mauritius Hotels qui a investi 70 millions d’euros dans la rénovation et la restructuration du Resort. Construit sur ’île de Sainte-Anne, le resort est accessible en une dizaine de minutes par bateau depuis l’île de Mahé et de son aéroport international.. Vous pourrez aussi en apprendre plus sur les activités sur place grâce aux deux GOs qui interviennent également dans ce podcast.Mais on ne vous en dit pas plus...: les épisodes de tous les podcasts voyage sont disponibles sur la chaine de podcasts "Les Podtrips de Saliha" accessible gratuitement sur Souncloud.com , Google et toutes les plateformes de podcasts notamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...