Podcasts : "Voyagez confiné" à Nice !

A travers ce podcast,, présente en 20 minutesDans ce podcast, il met en avant: sa célèbreet la, sa vieille ville pittoresque, sa vingtaine de musées parmi lesquels leou le Musée Chagall..., qui n'est pas la ville bétonnée que certains imaginent, à commencer par, saqui en a aussi fait une ville de cinéma.Vous allez aussi découvrir pourquoia inspiré le fameux carnaval de Rio et apprendre que la ville compteMais on ne vous en dit pas plus...: les épisodes de la série "Voyagez confiné" sontnotamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...