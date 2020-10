Podcasts "Voyagez demain": Découvrez Tenerife (iles Canaries) dans cette interview de Nieves Perdomo, chargée de promotion extérieure de l'office de tourisme de Tenerife

A travers ce podcast, b Nieves Perdomo, chargée de la promotion extérieure de [l'office de tourisme de Tenerife pour les pays francophones et au Benelux]b, présente en 20 minutes....Dans ce podcast, elle rappelle le fait que l'île deet queElle met également en lumière, le, la très grande variété des paysages de Tenerife, entre ses montagnes, le volcan Teide-le plus haut sommet d'Espagne- et ses plages de rêve...Elle présente également des activités méconnues à Tenerife commequi sont toute l'année dans les eaux de l'île, et Tenerife a même signéqui permet de les protéger (bateaux tenus à distance, vitesse des bateaux réduite etc).Mais on ne vous en dit pas plus...: les épisodes de la série "Voyagez demain" sont disponibles sur la chaine de podcasts "Les Podtrips de Saliha" accessible gratuitement sur Souncloud.com, Google et toutes les plateformes notamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...