Point Afrique sur les rangs pour reprendre Point Voyages

"Avec des pertes enregistrées en 2017 et 2018, les banques ne nous ont pas fait de cadeaux et nous n'avons pas eu droit au PGE",

"Toutefois bon an mal an, nous avons résisté et nous avons réussi à renouer avec les volumes".

"Nous sommes spécialistes de zones qui ne sont pas des "best sellers" touristiques. Nous sommes spécialistes de la Palestine, nous étions présents en Ethiopie, en Arménie, en Iran, au Liban, en Turquie... Le contexte international a plombé ces destinations.



Et puis globalement, ce que nous avons remarqué c'est que les clients issus de la classe moyenne ne sont plus au rendez-vous. Ils ont perdu 15% de pouvoir d'achat quand, dans le même temps, les billets d'avion ont pris 25%".

En 2019, les équipes décident de se recentrer sur le cœur de métier, restructurent l'entreprise et renouent avec les bénéfices.Et puis on connait la suite : 2020 et l'année noire du Covid-19.explique Kevin Girard.Mais la guerre en Ukraine, le contexte inflationniste, la crise de l'énergie mettent à terre le voyagiste.Désormais Kevin Girard n'a qu'un seul souhait : que les dossiers clients en cours puissent être repris de manière transparente par Point Afrique.Point Voyages était adhérent à l'APST.