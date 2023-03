Ponant intègre le réseau Leclerc Voyages

Ponant indique avoir rejoint le réseau de distribution Leclerc Voyages et ses 200 agences partout en France, dans un communiqué.



" Ce rapprochement est le fruit d'une volonté commune , a déclaré Stéphane Grillon, le directeur des ventes chez Ponant sur les marchés France, Belgique et Suisse.



Cette collaboration a aussi été rendue possible grâce à l'accroissement spectaculaire de notre flotte qui compte désormais 13 navires.



Cela illustre également l'investissement de notre compagnie et la confiance accordée aux agences de voyages qui constituent de formidables ambassadeurs de notre approche respectueuse et vertueuse du voyage. "