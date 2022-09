Ponant n'exige plus un test négatif pour embarquer à bord

Le port du masque n’est déjà plus obligatoire pour les passagers, même s’il reste fortement recommandé à bord comme à terre.



Son usage reste soumis à l’encadrement des autorités locales pour chaque débarquement. Il demeure obligatoire pour les membres du personnel navigant de Ponant au contact des passagers.



Enfin, les mesures de quarantaine en cas de détection d’un cas Covid pourront être allégées, sous réserve du diagnostic effectué par le médecin de bord au regard du risque de contagiosité.



Les éventuels cas diagnostiqués comme faiblement à risque ne seront plus soumis à l’isolement systématique, et pourront aussi participer aux activités sous encadrement, et en respectant des consignes pour préserver la sécurité des personnes présentes à bord.



Toutefois, " si le niveau de risque à bord venait à augmenter, PONANT et le Commandant du navire pourront instaurer de nouveau des mesures plus étendues : tests, port du masque ou conditions de quarantaine. Dans tous les cas, PONANT hissera ses mesures au niveau de celles que les pays visités imposent, lorsqu’elles sont plus contraignantes ", précise la compagnie dans un communiqué.