PortAventura World, leader européen en matière de parcs photovoltaïques dans le secteur du divertissement

En 2023, PortAventura World a inauguré PortAventura Solar, la plus grande centrale photovoltaïque d'autoconsommation d'un complexe touristique en Espagne et également l'une des plus grandes d'Europe. Le projet PortAventura Solar, réalisé par Endesa X, se compose de 15 700 panneaux solaires, placés au sol, qui occupent une superficie totale de plus de 8 hectares. PortAventura Solar, d'une puissance de 9,15 MWp, a une capacité de plus de 15 GWh/an d'électricité renouvelable, soit l'équivalent de la consommation de 4 500 familles.



À 100 % de sa production, il génère environ 30 % de l'énergie dont le complexe a besoin pour fonctionner. Récompensée par le prix Green Action au Travel d'Or 2024, la Meilleure Initiative Verte aux Park World Excellence Awards 2023 et le Prix du Tourisme Responsable et Durable de la Fondation InterMundial, cette infrastructure marque une étape notable dans le processus de réduction de l'empreinte carbone de PortAventura World et de promotion des énergies renouvelables.