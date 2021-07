Portugal et Espagne : les non-vaccinés devront présenter un test PCR de - de 24 heures pour rentrer !

Au Porutgal, un couvre-feu est appliqué dans 60 communes dont Lisbonne

En ce moment il convient d'être très flexible et au courant de l'actualité pour voyager en France et en Europe. Au Portugal, où la situation sanitaire inquiète en raison d'une reprise importante des cas de contamination, les voyages ne sont pas interdits, comme en Espagne. Malgré tout des restrictions s'appliquent dans ces deux pays. De plus la France, par la voix de Clément Beaune a décidé d'exiger un test PCR ou antigénique de moins de 24h au retour en Franc, pour les personnes non vacinnées revenant d'Espagne ou du Portugal.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 15 Juillet 2021

Lu 506 fois