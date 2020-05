Portugal : les restaurants rouvriront le 18 mai et les plages le 1er juin

Les plages seront accessibles à partir du 1er juin 2020, avec des réglementations et des procédures sanitaires à respecter, enfin les parcs aquatiques accueilleront du public en juin et juillet.



Jean Pierre Pinheiro, Directeur France et Luxembourg de Turismo de Portugal, précise que "pour l'instant les Français ne peuvent pas voyager puisqu'ils sont contraints de respecter la limite des 100 km. Nous attendons également la réouverture des frontières. "