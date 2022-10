Pour vous soutenir, nous avons besoin de votre soutien !

Il y a trois ans environ la tendance s’est inversée de manière radicale : la plupart de la presse d’information générale grand public est passée, progressivement, à un accès limité d’abord, fermé ensuite.



Aujourd’hui la mue est achevée : les grands titres ne proposent en libre accès que des contenus à faible valeur ajoutée, du type dépêche d’agence, communiqué ou publirédactionnel.



Pour la presse spécialisée en général et le tourisme en particulier, le constat est identique mais aggravé encore par la vitesse de concentration du secteur. Ce dernier qui s’accélère depuis une dizaine d’années fait peser une véritable menace sur la liberté et l’indépendance des médias professionnels.



Si vous êtes un fidèle lecteur de TourMaG.com vous connaissez notre attachement à vous livrer une information vérifiée et sans fard. Nous n’avons jamais hésité à aborder des sujets qui fâchent quitte à aller au clash pour défendre les intérêts de la profession.



Ces dernières années nous avons, à plusieurs reprises, dû défendre cette opiniâtreté et les intérêts de la collectivité devant la justice. En effet, un certain nombre d’acteurs de notre industrie nous ont traîné devant les tribunaux pour museler notre média et préserver leurs intérêts au détriment de ceux de la profession.