Pourquoi le DITEX est-il incontournable pour les pros ?

Au Ditex, notre ambition n’est pas de réunir des milliers de visiteurs mais de trouver les “bons” visiteurs. Nous privilégions la qualité à la quantité car pour exposer ou visiter, il faut avoir des objectifs précis et une ambition affirmée. Dit autrement cela signifie : on ne vient pas au Ditex par hasard.



Et si cela a toujours été le cas, nous mettons désormais l'accent sur le programme Top Acheteurs du salon, lancé lors de l'édition 2023.



Conscients de ces enjeux, nous devons créer de plus en plus d'échanges organisés et choisis en amont. Cela répond aux attentes des exposants mais aussi à celles des visiteurs qui ne souhaitent plus simplement « flâner dans les allées »...



TourMaG.com - Ce programme rejoint la priorité donnée à la qualité des contacts ?



Francis Rosales : “Évidemment. Un programme de cette nature représente un investissement financier important pour un salon de notre taille. Il se heurte parfois à l'interdiction faite par certains dirigeants à leurs équipes de participer au Ditex, ce qui est selon moi une erreur.



La concentration d'une partie de notre industrie et les gains de productivité ne doivent pas nous faire oublier que ce sont les conseillers experts qui font rêver les clients.



Sans cette émotion, la relation client n'est plus la même. Le salon du Ditex, à l'instar d'un éductour, offre à de nombreux professionnels l'occasion de se rappeler que la clé de notre métier, c'est le partage d'expériences.