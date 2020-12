Pourquoi le tourisme Français doit-il se réinventer pour survivre pendant et après la COVID ? La tribune de Rachid Gorri, expert en marketing du tourisme et des marques

Rachid Gorri, expert en marketing du tourisme et des marques a dressé les 10 points clés pour réinventer une activité touristique et surfer sur les crises actuelles et futures.



Rédigé par Rachid Gorri le Mardi 1 Décembre 2020

Le contexte actuel a engendré l’effondrement de l’économie d’une façon générale et selon la majorité des économistes, presque aucun secteur d’activité n’aura été épargné.



Cependant, le secteur le plus touché et qui nous intéresse davantage : le tourisme. Par sa sensibilité extrême et sa dépendance totale de l’économie en général, le tourisme cette fois, est touché à la fois structurellement et conjoncturellement.



Une fois ce constat établi, tout reste à faire. Lorsque tout est en train de changer sous nos yeux et qu’un sentiment d’impuissance nous paralyse, que faire ?



Cette question est devenue un leitmotiv combiné avec un climat général hyper anxiogène, ce « monologue interne » revient sans cesse mettre à l’épreuve le mental des professionnels du tourisme.



Nous savons tous que bon nombre de choses ont d’ores et déjà changé et qu’une multitude d’autres choses sont en train de muer en impactant profondément l’expérience client, ce « talon d’Achille » des activités touristiques.



J’attire l’attention des professionnels du tourisme sur le fait que le « tourisme de masse » est en train de disparaitre.

Pour que les activités du tourisme puissent se réinventer, voici les 10 points à mettre en œuvre de manière à pouvoir anticiper et mieux gérer les crises actuelles et futures.



1) « Opportunités » : Saisir, exploiter et transformer le fait que le tourisme de masse est en train de disparaitre totalement.



2) « Aspects juridique et conformité » : Obligatoires pour les contrats des divers partenariats et la crédibilité des produits touristiques.



3) « Recherche et Développement » : Incontournable pour nouer des partenariats intelligents pour concevoir des produits touristiques inébranlables.



4) « Marketing et communication » : Small Is Beautiful, focus sur cette valeur qui avance à pas de géants. On l’a toujours dit mais jamais fait.



5) « Expérience client » : Mettre en valeur la différence grâce au nouveau parcours client.



6) « Distribution et Digital » : Mettre en musique les partenaires et les clients, c’est possible, authentique, durable et moins cher.



7) « Diversification, Organisation et Déploiement » : Le foisonnement des segments de produits touristiques est une tendance que nous pouvons observer partout en France.



8) « Financements et soutiens des régions » : Des élus locaux déjà convaincus des opportunités liées à la réinvention du tourisme que représentent les régions Françaises sont plus attentifs aux initiatives prises par les professionnels du tourisme.



9) « La sélection des segments de produits touristiques » : Ce point est probablement le plus délicat à mettre en œuvre tant il est complexe. Pour bien faire, il est nécessaire de savoir s’entourer de gens compétents.



10) « Le phénomène de désaisonnalisation » : Le touriste d’aujourd’hui a décidé de fragmenter ses périodes de vacances en fonction de ses propres besoins d’une part, et d’autre part le marketing « impose » aux touristes des produits touristiques pendant toute l’année.

Pour en savoir plus : conseil@pointdevuemarketing.com

