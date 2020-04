Prêt Garanti par l’Etat : près de la moitié des agences de voyages se sont vu opposer un refus...

Sans la moindre recette, nos entreprises continuent à assister leurs clients, s’occuper de leurs rapatriements, émettre des « avoirs », gérer les relations particulièrement complexes avec les compagnies aériennes qui se sont affranchies de l’application du règlement européen 261/2004.



Contrairement au souhait du Président Macron « pas de recettes, pas de charges », nous continuons à supporter, en moyenne actuellement, 25% de la masse salariale, effectivement occupée à des opérations non productives, sans la moindre recette en contrepartie. Les prévisions d’activité du secteur du voyage sont sombres.



Elles dépendent, entre autres éléments :



- De la durée du confinement et des modalités de sa levée,

- De la liberté de se déplacer : frontières, espace Schengen, Europe et reste du Monde,

- De la mise en place de tests de dépistage massifs,

- Des contrôles sanitaires dans les gares et les aéroports,

- De la distanciation sociale dans les moyens de transport (1)

- De la sécurité sanitaire réelle dans les destinations touristiques et de sa perception par les voyageurs potentiels,

- Du pouvoir d’achat (à priori maintenu pour les salariés mais fortement dégradé pour les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, les professions libérales et pour les habitants européens au sens large),

- De la capacité des entreprises et des salariés à dégager du temps pour les vacances dans une perspective de relance de l’économie,

- Du manque de disponibilité effective ou psychologique des chefs d’entreprises qui se consacreront pleinement à la survie ou au redémarrage de leurs entreprises,

- Des dates de report des examens, de la reprise des cours et de la rentrée scolaire,

- Du « moral des ménages » et de leur niveau de confiance pour consommer.



Notre modèle est basé sur des marges faible, et une trésorerie limitée en raison de l’obligation de payer par avance les compagnies aériennes ainsi que les fournisseurs touristiques.



Notre risque est accentué par la probabilité de faillites des compagnies aériennes qui s’affranchissent du règlement européen 261 2004 en ne remboursant pas les passagers et les opérateurs du voyages et mettent ainsi les opérateurs dans l’obligation de supporter les conséquences de ces faillites lorsque le titre de transport est inclus dans un forfait.



La défaillance des entreprises du secteur entraînerait celle de nos garants financiers (APST) et, par conséquent, l’intervention directe de l’Etat pour garantir aux clients les prestations réservées. La situation est très critique.



Seules des mesures d’urgence éviteront des sinistres en chaîne. Nous nous situons bien dans le cadre de l’annonce du Président de la République de mesures sectorielles pour des entreprises en risque vital. Nos propositions pour soutenir le secteur du tourisme et du voyage : Le secteur du tourisme et du voyage est aligné sur les demandes de l’UMIH