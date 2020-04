Exclusif : le tourisme va chuter de 85% d’avril à décembre 2020 !

Profil de ces acteurs : s’adressent majoritairement à une clientèle touristique étrangère individuelle venant découvrir Paris et la France.

90% de clientèle étrangère sur le segment Tours & Activities proposant des excursions & visites thématiques à la journée. Ce segment est fortement intermédié (>50%).



L’hypothèse repose sur un confinement levé très progressivement, ne permettant pas une libre circulation début juillet de la clientèle étrangère européenne ou non en France, assorti d’une ouverture progressive des frontières uniquement sur le dernier trimestre de l’année pour la clientèle notamment américaine.



Cette hypothèse ne prend pas en compte un confinement supplémentaire des pays européens ou du reste du monde qui ne serait pas connu à cette date. Le poids relatif de chaque trimestre (en volume d’affaires des activités réalisées en France sur la période concernée) sur une année d’activité normale de 2019 est le suivant :



1° trimestre :11% ; 2° trimestre : 33% (dont 13% pour juin) ; 3° trimestre : 36% (dont 13% pour juillet); 4° trimestre : 20%

La clientèle individuelle européenne revient progressivement souhaitant tout de même visiter Paris et la France sur des séjours de plus courte durée, sous réserve d’une reprise du trafic aérien et d’une liberté de circulation au sein de l’espace Schengen.



Clientèle attendue avec un profil plus aisé, davantage de couples, peu de familles, séjours thématiques, romantique, découverte, gastronomique.



Source de cette clientèle : Scandinavie, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Angleterre dans une moindre mesure Espagne et Italie, selon les mesures de sécurité sanitaire qui seront toujours en vigueur.



Sur le dernier trimestre la clientèle américaine revient à Paris et en France, clientèle de 45 ans et plus, profil couple pour de courts séjours en Europe.



Recours plus important aux professionnels du tourisme pour accompagner et organiser leur déplacements et activités sur place avec une demande plus forte de déplacements privatisés et sécurisés.



Dans cette hypothèse, les Opérateurs de loisirs / Tours & Activities partent sur l’analyse suivante :



- 1° trimestre 2020 : - 17% (janvier-février représentant une performance correcte vs 2019 ; Baisse clientèle asiatique rn arrivée en France depuis le 24 janvier, chute brutale à partir du 5 mars des réservations et arrivées de clientèle européenne et reste du monde)



- 2° trimestre : - 100%

- 3° trimestre : - 91%

- 4° trimestre : - 54%



L’activité globale d’avril à décembre 2020 sera en retrait de 85%



*Le terme de « voyagiste » regroupe le champ des adhérents des Entreprises du Voyage (EdV) et inclut les agences de voyages (on et off line), les TMC (voyages d’affaires), les tour-opérateurs, les croisiéristes, les groupistes, les organisateurs de voyages d’affaires, les spécialistes du MICE et des congrès.