PrivateFly : évolution de la location de jets privés face au Covid-19

« À partir de mi-février, notre activité s'est essentiellement concentrée sur les rapatriements et les évacuations.



Nous avons organisé un plus grand nombre de vols long-courriers, notamment entre l'Europe et les États-Unis, et la demande de déplacements d'affaires et de vols de loisirs a beaucoup chuté »

« Le mois de mars a été particulièrement chargé, nous avons reçu un nombre exceptionnellement élevé de demandes et l'activité de vols était beaucoup plus importante que l'an dernier. Mais les semaines à venir seront difficiles pour nous et pour l'ensemble de l'industrie. »

Le mardi 17 mars a été le jour du trimestre comptant le plus grand nombre de décollages.Cette date correspond au début du confinement en France et fait suite à l'annonce de nombreuses restrictions de voyage, y compris entre l'Europe et les États-Unis.La ville de New York est restée la destination la plus prisée dans le monde. En Europe, les capitales de Londres, Paris et la métropole de Genève forment le top 3.Ces villes sont populaires tout au long de l'année et ont été des points d'arrivée prisés pour les rapatriements de citoyens vers leurs pays., a ajouté Adam Twidell.