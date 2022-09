Privatisation aéroports Nice et Lyon : le BAR, la CSTA et IATA veulent être associés au processus

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 17 mars 2016, le BAR, la CSTA et IATA demandent à Emmanuel Macron, ministre français de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique d'être associés au processus de privatisation des aéroports de Nice et Lyon.



L’État a, en effet, décidé de céder sa participation majoritaire (60 %) du capital des deux plateformes.



" La valeur d'un aéroport résulte des redevances payées par les compagnies aériennes durant des années, des passagers qu'elles transportent et de la contribution de ces derniers aux activités commerciales ", rappellent les 3 acteurs.



Ils regrettent que plusieurs concertations aient été organisées au ministère de l’Économie sans que les compagnies aériennes y aient été formellement associées.



" Sans compagnies aériennes, un aéroport n'est plus qu'un centre commercial éloigné ", résume le communiqué.