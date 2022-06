Prix du kérosène : Air Caraïbes va augmenter sa surcharge carburant

" Les compagnies aériennes ont des coûts fixes élevés mais les tarifs qu’elles pratiquent doivent rester accessibles aux ultra-marins, qui ont un besoin vital de pouvoir voyager.



Si cette décision brutale et unilatérale reste en vigueur et n’est pas annulée par les pouvoirs publics, il n'y aura plus aucune compagnie aérienne en capacité de desservir les outre-mer dans ces conditions économiques insupportables ", a ajouté Marc Rochet, le président d’Air Caraïbes, dans ce communiqué.



Pour rappel, à cette hausse importante du prix du kérosène s’ajoutent les impacts économiques des 2 années de crise sanitaire et le conflit russo-ukrainien qui fait exploser le prix du pétrole.