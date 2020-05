Protocole sanitaire : Beachcomber met en place le label Safe Place

Dans le souci de garantir la sécurité sanitaire, le Groupe Beachcomber redéfinit également le parcours client. Aussi, le port du masque est recommandé dans les situations où la distanciation sociale ne peut être adéquatement respectée.



Les tables seront réorganisées dans les restaurants pour limiter les contacts physiques. Les services à table et à la carte seront privilégiés aux buffets.



Au niveau des spas, les clients devront prendre une douche avant de débuter leur soin. S’agissant des centres de fitness, leur fréquentation sera limitée en fonction de leur surface.



« En tant qu’hôtelier, notre priorité est de veiller à la santé de nos clients et de nos artisans ; cela est d’autant plus que jamais le cas en cette période de pandémie. Ce programme de labellisation sanitaire de nos hôtels, élaboré avec LIBA, nous permettra d’accueillir nos hôtes, ainsi que nos équipes, dans les meilleures conditions et de garantir leur sécurité sanitaire. Il est clair que la sécurité sanitaire sera un enjeu extrêmement important dans le choix d’un hôtel et d’une destination de vacances à l’avenir. Aussi, il est important de mettre en place des dispositifs qui rassurent et mettent en confiance les voyageurs », a déclaré Gilbert Espitalier-Noël, CEO de Beachcomber Resorts & Hotels.