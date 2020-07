Protocoles sanitaires : MSC Croisières crée un groupe d'experts

MSC Croisières se dote d'un groupe d'experts baptisé "Blue Ribbon Covid" et collabore avec une société externe pour valider les protocoles et vérifier qu'ils soient bien en conformité avec les directives établies.



Après avoir mis en place un groupe de travail interfonctionnel composé d'experts internes spécialisés dans différents domaines : services médicaux, santé publique, assainissement, services hôteliers, climatisation, autres systèmes d'ingénierie à bord des navires, technologies de l'information et de la logistique, MSC Croisières s’est également adjoint les services d’un cabinet d'experts de renommée mondiale, Aspen Medical, pour l'aider à développer son propre protocole.



Pierfrancesco Vago, Président Exécutif de MSC Croisières, a commenté : « L'objectif du « BLUE-RIBBON COVID », spécialisé dans les domaines de la médecine, de la santé publique et des disciplines scientifiques connexes, est de créer un groupe d'experts hautement qualifiés et respectés au niveau international pour nous renseigner et examiner nos initiatives relatives au COVID-19. La finalité est de garantir que les mesures prises sont appropriées, efficaces et fondées sur les meilleures pratiques scientifiques et sanitaires existantes.