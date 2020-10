Provence-Alpes-Côte d’Azur : Destination française n°1 pour un tourisme 100% nature

Le Comité Régional du Tourisme met en avant sur son site des idées de séjours et de circuits pour s’inspirer et s’immerger dans les espaces naturels de la région pendant quelques jours !découvrez par exemple le Parc national de Port-Cros Au programme : escapades à pied, en bateau, à vélo et plein d’autres activités en plein air qui permettront aux amoureux de nature, d’histoire et de culture de découvrir cet environnement féérique jusqu’à la Presqu’île de Giens. Laissez-vous séduire par la Camargue escapade dans les salins, observation des oiseaux, découverte des manades, etc. Plus en altitude, percez les secrets des patrimoines naturels et culturels du Queyras entre hameaux perchés et sentiers historiques.+ d’infos sur ecotourisme.provence-alpes-cotedazur.com