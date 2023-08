600 tour-opérateurs internationaux attendus au Puy du Fou

Les répétitions du Puy du Fou s’intensifient avant l’ouverture officielle de sa saison 2022, dès le 9 avril prochain.Et pour célébrer son, le Puy du Fou souhaite démontrer son ambition internationale en accueillant plus dequi découvriront, en avant-première, quelques-uns de ses plus beaux spectacles 2022.Cet événement international, organisé en partenariat avec Atout France et Solution&Co, clôturera le salon « Rendez-Vous en France » qui débutera le mardi 22 mars à Nantes.Au cours de cette édition 2022 du salon,pour présenter toutes les régions de France et leurs offres touristiques.