Qatar : vous avez dit réchauffement ? 🔑

Ah la la, ces écolos donneurs de leçons. Il n’y a plus de liberté, on peut plus faire ce qu’on veut...Eh bien, j’ai un scoop... Je suis totalement d’accord. Car non, en effet, on ne peut plus faire des choses qu’on faisait hier.Mais je vous rassure, ça n’est pas nouveau. Ça s’appelle l’évolution de la société, la prise en compte des enjeux et des avancées scientifiques.Il en a toujours été ainsi : on évolue, les choses qui semblaient normales hier nous semble folles aujourd'hui. Des choses qui paraissent normales aujourd'hui étaient impensables hier. C'est ça, grandir.Des ados : on fait n’importe quoi parce qu’on fait bien ce qu’on veut et qu'on n’a qu’une vie ! Mais au bout d’un moment, il faudra bien qu’on se réveille, qu'on range, qu’on nettoie et qu’on soigne un peu cette gueule de bois.La planète va bien, merci pour elle. Elle vivait bien avant nous, elle vivra bien après. L’humanité, par contre, se porte mal.En plein déni, elle ne veut pas voir ce que les scientifiques et les militants d’ONG et d’associations lui répètent, comme autant de Cassandre, depuis plus de quarante ans.Mais elle ferait bien de les écouter, l'humanité. Et pas juste certains : l'humanité toute entière, carL’Office du Tourisme de Qatar nous propose de venir ressentir la chaleur ? En voici un petit aperçu, publié en 2019 par nos collègues de Brut :