Quai d'Orsay : les voyages en Iran formellement déconseillés

en raison d’une situation sécuritaire régionale extrêmement volatile".

"Les ressortissants français qui ne seraient pas en mesure de quitter le pays temporairement sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à prendre les précautions indispensables pour assurer leur sécurité. Il leur est notamment fortement conseillé de limiter leurs déplacements à l’intérieur du pays, d’éviter les rassemblements et de se faire connaître auprès de l’Ambassade et du Consulat de France à Téhéran"

Le Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour l'Iran. indique le MEAE.