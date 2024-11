Quartier Libre a réussi son été et l’hiver est sur la même tendance

Stéphane Dossetto détaille :



« Nous avons des engagements sur des hôtels, des bus et des guides, que nous formons en interne à notre manière.

Les guides ne sont pas ceux des réceptifs, ce sont nos équipiers. Nous connaissons ces personnes depuis des années ou alors s'il s'agit de leur première saison, nous les payons à faire des rotations pour découvrir nos produits et s'imprégner de nos circuits.

Nous avons pris plus d'engagements terrestres, avec 4 bus par semaine en Irlande du Sud, et entre 1 et 2 en Irlande du Nord. Pour le grand tour, nous proposons un bus par semaine, pareil sur le combiné Ecosse-Irlande.

Nous garantissons nos départs de nos circuits, tout est compris (sauf les boissons aux repas), les dîners offre un vrai choix et les déjeuners sont l’occasion de goûter aux spécialités locales, l’hôtellerie est soigneusement choisie pour sa qualité et sa situation (centre ou proche centre ville) etc.

Ce sont toutes ces choses, qui font la différence. Certes, nous ne sommes pas les moins chers, mais si vous additionnez toutes nos prestations, c’est la garantie de la satisfaction de nos clients et la tranquillité de nos agences. »