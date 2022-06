Quartier Libre et l’Irlande, l’Île d’Émeraude, fêtent leurs noces de Perle

« L’île verte offre généreusement lacs mystérieux, falaises sauvages, cités médiévales à l'architecture intacte et une vie culturelle vibrante. Tout cela admirablement partagé par une population d'une grande amabilité. De l'incroyable paysage du Connemara aux falaises de Moher, de l'anneau de Kerry à la baie de Galway, ses paysages naturels sont parmi les plus captivants et mystérieux. Falaises, lacs, rivières, tourbières vous donnent l'impression d'être dans un autre monde. Mais l'Irlande c'est aussi ses villes animées et agréables à vivre. Dublin, la dynamique capitale, Cork, Galway où les rencontres au détour d'un pub vous prouveront à quel point les Irlandais sont accueillants. Sans oublier Belfast, la capitale du Nord, chargée d'une histoire riche racontée sur ses fameux murs peints. La "verte Erin" comme on appelle l'île, c'est ce mélange de nature contrastée, de culture chaleureuse et d'histoire parmi les plus riches qui raviront tous les amoureux de voyages.

« Passer par un spécialiste c’est l’assurance de découvrir l’Irlande dans toute sa splendeur, de pouvoir encore bénéficier de disponibilités cet été et d’un cadre sécurisant »

Anne, Responsable produit, précise :Elle ajoute :Le vendeur est certain que son client sera uniquement entouré par des voyageurs Quartier Libre car les circuits accompagnés sont proposésLe voyageur a toutes les chances de partir près de chez lui avec un choix parmi plus defrançais ou frontaliers.Les départs sont garantis.Les programmes sont pour la plupart en pension complète et toutes les visites incluses.Elle conclut, en choisissant Quartier Libre, le client peut voyager en toute sécurité».