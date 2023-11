Que faut-il savoir à propos du surbooking ?

Le surbooking, une pratique largement répandue dans l’industrie du voyage, continue de susciter des interrogations et des controverses parmi les voyageurs. Alors que de plus en plus de compagnies aériennes, hôtels et autres prestataires de services adoptent cette stratégie, il est essentiel pour vous de comprendre les tenants et aboutissants du surbooking. En lisant cet article, vous comprendrez les aspects clés du surbooking, ses implications pour les voyageurs et les stratégies pour minimiser les désagréments qui peuvent en découler.



Qu’est-ce que le surbooking ?



Le surbooking, ou surréservation, est une pratique courante dans l’industrie du voyage, principalement utilisée par les compagnies aériennes, les hôtels et les agences de location de voitures.



Il s’agit de vendre plus de billets, de chambres d’hôtel ou de voitures que ce que le prestataire peut réellement offrir, en anticipant un certain nombre de désistements.



Pourquoi le surbooking est-il pratiqué ? Le surbooking permet aux prestataires de maximiser leurs revenus en compensant les annulations prévues. Dans le secteur aérien, par exemple, les compagnies assument qu’un certain pourcentage de passagers ne se présentera pas. Elles vendent donc plus de billets que de places disponibles. Cela peut sembler être une stratégie rentable du point de vue des entreprises. Cependant, il s’agit d’une stratégie susceptible de causer des problèmes majeurs aux voyageurs.



Les implications pour les voyageurs Lorsque le nombre réel de voyageurs se présente et dépasse la capacité prévue, des situations inconfortables peuvent se produire. Les passagers peuvent se voir refuser l’embarquement ou être contraints de partager une chambre d’hôtel avec d’autres personnes (en hôtellerie). Ces situations, bien sûr, peuvent être frustrantes et stressantes pour les voyageurs, surtout s’ils n’ont pas été informés à l’avance du surbooking.



Droits des voyageurs en cas de surbooking droits en tant que voyageurs en cas de surbooking. En effet, dans de nombreuses régions, les compagnies aériennes sont tenues de verser une compensation aux passagers qui se voient refuser l’embarquement en raison d’un surbooking. De plus, les voyageurs disposent du droit de demander un remboursement intégral ou un réacheminement vers leur destination.



Dans l’espace européen par exemple, la loi protège non seulement les passagers qui embarquent depuis un aéroport de l’Union européenne, mais aussi ceux qui partent d’un pays tiers vers l’Europe à bord d’un avion d’une compagnie de l’UE. Pour un vol européen de moins de 1500 km, l’indemnisation est de 250 euros contre 400 euros pour un vol de plus de 1500 km. Pour les vols non intra-européens, l’indemnisation est de 600 euros pour les trajets compris entre 1500 et 3500 km.

Stratégies pour minimiser les désagréments Bien que le surbooking soit une réalité inévitable dans l’industrie du voyage, il existe des moyens pour les voyageurs de minimiser les désagréments qui en découlent. Il s’agit entre autres de :



● Réserver son siège ;

● Privilégier les vols nolisés plutôt que les réguliers ;

● Éviter les vols avec escales ;

● Voyager en première classe ou en classe affaires ;

● Confirmer sa réservation à l’avance ;

● Arriver tôt à l’aéroport ou à l’hôtel ;

● Adhérer à des programmes de fidélité ou utiliser des cartes de crédit affiliées à des programmes de voyage, etc.



Ces quelques stratégies peuvent parfois offrir une certaine protection et des avantages en cas de surbooking.



La perspective des compagnies aériennes et des hôtels Du point de vue des compagnies aériennes et des hôtels, le surbooking reste une stratégie essentielle pour assurer leur rentabilité. Cependant, il est impératif qu’ils communiquent de manière transparente avec les clients et qu’ils mettent en place des mécanismes de résolution rapide des problèmes en cas de surbooking. La satisfaction du client devrait toujours être une priorité, car des expériences négatives peuvent nuire à la réputation d’une entreprise.



En conclusion, le surbooking est une réalité avec laquelle les voyageurs doivent composer lorsqu’ils réservent des vols, des chambres d’hôtel ou d’autres services de voyage. Comprendre les implications du surbooking et connaitre ses droits en tant que voyageur sont essentiels pour minimiser les désagréments potentiels. Tant du côté des voyageurs que des prestataires de services, la transparence et la communication ouverte sont cruciales pour maintenir la confiance et assurer une expérience de voyage positive. En restant informés et en adoptant des stratégies proactives, vous pouvez atténuer les impacts du surbooking et profiter pleinement de vos aventures.



