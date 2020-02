Quel est notre rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Vu du monde de l’affrètement

Aujourd’hui, la lutte contre le réchauffement climatique est au cœur des débats, des plus rationnels et pragmatiques aux plus passionnés. Et c’est tant mieux !

Rédigé par Niels Costard - AVICO le Lundi 24 Février 2020

La lutte contre le réchauffement climatique : notre quotidien Pas un jour ne passe sans qu’il n’y ait une nouvelle annonce sur le réchauffement climatique : nouvelles études, photos ou vidéos illustrant les profonds changements déjà subis par notre planète, mesures engagées par les acteurs publiques ou privés pour en limiter les effets.



Cette omniprésence du sujet climatique dans notre quotidien en fait un sujet aussi passionnel qu'incontournable !



Nous observons donc une course en avant de la plupart des industriels ou figures publiques, qui oscille entre coups de communication et actions concrètes. La sincérité des valeurs derrière ces grandes campagnes est parfois remise en question, et les engagements de compensation carbone volontaire en sont un très bon exemple. Elle peut être vue par certains comme un écran de fumée, mais il s’agit à nos yeux d'une première étape, non suffisante mais néanmoins vertueuse.



A nous, industriels, de nous montrer conjointement proactifs, mais également humbles et réalistes, afin ne pas nous satisfaire des premières mesures que nous pouvons mettre en place, mais de bien identifier quels sont les leviers propres à nos métiers et à assumer notre rôle en engageant de premières mesures, en les menant jusqu’au bout, et en engageant ensuite, ou « en même temps », de nouvelles mesures, indispensables elles aussi.



Saisir l’opportunité Si nous prenons une approche pragmatique, le meilleur moyen de voir une industrie s’investir pleinement dans une cause morale ou sociétale est de trouver un alignement entre l’intérêt économique et cette cause. Il ne faut pas sombrer dans la taxation systématique ou le cynisme, car des valeurs et un engagement réel de chacun derrière les actions menées peuvent bel et bien exister ; mais aucun projet avec un impact positif sur notre société n’ira aussi vite que s’il y a également un intérêt économique général pris en compte.



Les développements des moteurs d’avions sur ces dernières décennies en est l’exemple parfait. L’investissement fort dans la recherche afin de rendre ces moteurs moins gourmands en fuel est à la fois porté par une ambition environnementale et par une réalité économique, de par le poids important du fuel dans les coûts d’un vol. L’équation simple « gain environnemental » = « gain économique » constitue une situation optimale pour accélérer les initiatives à portée environnementale.



Cette mise sous les projecteurs du réchauffement climatique est donc un accélérateur extraordinaire pour « l’innovation durable » (carburants alternatifs, avions électriques, etc…), rendant viable économiquement des solutions innovantes durables, grâce à la prise de conscience individuelle et l’accroissement de la prise en compte du facteur environnemental dans nos modes de consommation.

Quel est notre rôle dans ce défi ? Nous ne pouvons parler de lutte contre le réchauffement climatique sans évoquer la responsabilité individuelle de chacun, sans réfléchir à nos modes de consommation, à notre quotidien… Nous sommes faces à nous-mêmes pour autoévaluer la portée de nos actions.



En revanche, en tant que professionnel, peu importe l’industrie, nous avons un rôle et une mission à accomplir ; cela n’est pas une option.



Pour le transport aérien, et l’ensemble de ses acteurs tout au long de la chaîne de valeur, les responsabilités de chacun sont différentes et complémentaires.

Les constructeurs conçoivent des avions et des moteurs ayant un impact environnemental toujours plus faible ; à l’autre bout du cycle, les exploitants des compagnies aériennes, les gestionnaires d'aéroport doivent implémenter des solutions innovantes pour réduire leur empreinte, que ce soit via de nouveaux process ou en investissant dans des appareils plus récents et moins polluants.



Et qu’en est-il des acteurs de l’affrètement, tels qu’AVICO ? Notre rôle est très simple, et dans la continuité de ce qui fait notre ADN depuis plus de 20 ans : accompagner nos clients.

Historiquement, les critères principaux de choix d’un affrètement ont toujours été le prix, la sécurité, les horaires et le produit.



Aujourd’hui, il est de notre responsabilité d’amener le critère environnemental au même niveau dans la prise de décision pour nos clients et leur fournir un jeu de solutions pour réduire leur impact environnemental.



Cela passe donc par plusieurs initiatives concrètes, à savoir :



• Proposer systématiquement la compensation carbone volontaire à nos clients. Les vertus sont doubles : impact direct, avec le financement de projets de séquestration de gaz à effet de serre ; mais également pédagogique, avec la quantification de l’empreinte carbone de chacune des solutions d’affrètement proposées

• Valoriser auprès de nos clients les offres de compagnies aériennes les plus viables écologiquement, afin de contribuer au cercle vertueux de l’incitation à l’innovation environnementale

• A plus long terme, des investissements dans des solutions d’innovation de rupture afin d’aller plus loin dans cette démarche.



Si vous souhaitez relever le défi environnemental sur vos affrètements, contactez-nous, car nous aussi !



