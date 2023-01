Appli mobile TourMaG



Qui est ABcroisière, le promoteur de croisières à petit prix ?

Si vous avez toujours rêvé de partir en croisières sur la mer Méditerranée, dans les fjords, voire faire le tour du monde, alors peut-être avez-vous déjà entendu parler d'ABcroisière. L'objectif de ce groupe est de vendre des croisières au meilleur prix, tout en ne lésinant pas sur la qualité des offres proposées. Découvrons donc qui est ABcroisière, et comment vous pourriez profiter de leurs offres pour voyager à travers le monde à tout petit prix.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Mardi 24 Janvier 2023

L'histoire d'ABcroisière



Créé au début des années 2000, ABcroisière n'a toujours qu'un seul et unique credo : celui de proposer les croisières au meilleur prix. Pour ce faire, le groupe a fait un choix innovant pour l'époque : passer par la création d'un site internet. Ainsi, grâce à ce dernier, il était possible de réserver une croisière en ligne sans même bouger de chez soi ! Même si aujourd'hui c'est quelque chose d'habituel, ce ne l'était pas à l'époque.. Désormais, le site fait partie des incontournables du marché : lorsque l'on cherche à réserver une croisière, il est toujours intéressant d'y jeter un œil !

Quelles sont les croisières que l'on peut trouver chez ABcroisière ?



Enfin, nous pourrons noter la disponibilité de toutes les compagnies que l'on peut avoir sur le marché tel que Costa, MSC Croisières, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line ou même Disney Cruise Line ! Nous n'allons pas tout vous lister, mais le fait est que la liste des compagnies maritimes est assez impressionnante : il y en a 25 ! N'hésitez donc pas à les découvrir directement sur leur site.

De nos jours, le grand avantage d'ABcroisière, c'est qu'il propose des croisières à travers toute la planète ! Ainsi, il est bien sûr possible de faire le tour de la Méditerranée, mais aussi d'aller voyager aux Caraïbes, aux Antilles , en Europe du Nord, en Amérique (du Nord et du Sud), en Asie, en Afrique ou même encore en Alaska, au Moyen-Orient et au Groenland. D'ailleurs, ABcroisière va même encore plus loin en proposant des petites croisières fluviales au bord de la Seine ou du Danube par exemple. Bref, vous l'aurez compris, partout où l'eau est présente, ABcroisière propose une croisière !

Combien peut coûter une croisière-type chez ABcroisière ? Pour terminer, intéressons-nous à ce qui est le plus important lorsque l'on paie pour partir en croisière : le prix de cette dernière. Pour illustrer les tarifs compétitifs de la marque, imaginons que vous souhaitiez partir faire une croisière d'une semaine sur la Méditerranée. De ce fait, pour 8 jours de voyage (7 nuits donc), le tarif proposé est de 315 € TTC par personne !



À ce prix, vous profitez d'une pension complète, ainsi que d'une gratuité pour les enfants. Vous logerez dans une cabine intérieure ayant une superficie entre 16 à 22 m², d'un lit double, d'une salle de bain avec douche, d'une télévision, de la climatisation… C'est donc tout le confort pour voyager sereinement à petit prix ! De toutes les manières, lors d'une croisière, on profite plus de l'extérieur qu'autre chose.



