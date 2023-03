Appli mobile TourMaG



Rallye Aïcha des Gazelles : c'est parti pour la 4e étape ! TourMaG.com soutient l'équipage 600

En 2023, TourMaG.com soutient à nouveau Armelle Medard Lang, habituée du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, qui concourt pour la 11e fois ! Cette année, elle sera accompagnée de Cindy Dehail, avec laquelle elle forme l'équipage 600, dans la catégorie E-Gazelle Innovation.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 14 Mars 2023

32e édition du Rallye Aïcha des Gazelles avec l'étape 4 de la course : le Marathon.



Pour la 11e fois, Armelle Medard Lang s'est lancé le défi de participer à ce rallye, avec le soutien de TourMaG.com.



Elle est accompagnée cette année par Cindy Dehail, qui fait ses premiers pas dans la compétition, à bord d'un véhicule électrique !



Car Cindy est une femme engagée. Lorsqu'elle a proposé à Armelle de faire le Rallye à ses côtés, « différemment », pour éveiller les consciences, c’est assez naturellement que cette équipe a vu le jour,



Une course d’orientation et non de vitesse Pour rappel, le Rallye Aïcha des Gazelles est une course d’orientation et non de vitesse. Exit les GPS, téléphones ou autres moyens de communication.



Les participantes se dirigent à l’aide d’une boussole, d’un compas, d’une règle et d’une carte et font appel à leur bon sens, à leur analyse du terrain.



Libres de choisir leur parcours, elles relèvent chaque jour ce défi : analyser la carte avec des coordonnées géographiques, appréhender les difficultés du terrain et choisir le parcours le plus court possible.



Ces « gazelles » venues d’horizons différents vont se lancer sur les pistes et défier les paysages grandioses du sud marocain. Le parcours 100% hors pistes est réactualisé chaque année.

Focus sur l'étape 4, le marathon Cette première journée a commencé par un transfert afin de les rapprocher de leur nouvelle aire de jeu. Jour 1 : franchissements, jardinage, tankages et détankage entre gazelles.



Cette solidarité n’est pas une légende, c’est un des piliers de cette aventure. C’est tellement épuisant physiquement, moralement, il y a tellement de moments de doute que ce soutien, cette chaleur entre gazelles est un booster énorme. On s’y fait des amies à vie…



Sur ces deux jours les gazelles ont encore eu un temps superbe et une nuit étoilée digne des Milles et Une Nuits. Cette soirée est toujours un moment magique. Nos gazelles ont dormi sur le Lac Maider et auront sans doute partagé des spécialités comme des raclettes, du foie gras, des crêpes…



Il est 7h30 quand nos Gazelles 600 reprennent le volant. Aujourd’hui 6 CP à taper avec des variations de relief importantes et des oueds trempés voir infranchissables qui vont les obliger à changer de stratégie. Mais tous passent très bien, elles sont lancées, ça matche… Elles réalisent un tracé presque parfait et après une petite recharge (prévue au règlement pour toutes les électriques), elles arrivent au bivouac pour 19h.



Elles sont à la bagarre avec l’équipage 602 qui fait aussi une excellente trace. Sans surprise, nos gazelles ne lâchent rien et grapillent petit à petit du terrain. Il reste 3 jours de course et une nouvelle étape marathon, tout est possible…



Et je sais que ceux qui connaissent nos gazelles, savent bien ce dont elles sont capables….



Ce soir le bivouac a changé de place, demain Etape 5 avant la dernière étape Marathon mercredi qui les emmènera à l’arrivée.



