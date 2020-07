RandoVélo 35 ans de passion à faire découvrir le Val de Loire à vélo

RandoVélo est une agence de voyage spécialisée dans les voyages à vélo. Le long de la Loire, au travers des incontournables Châteaux de la Loire mais aussi hors des sentiers battus, RandoVélo vous fait découvrir les plus beaux paysages de la région.



Dénomination :

RandoVélo



Date de création :

1986



Garantie :

NC



Immatriculation :

IM041130005



35 ANS D’EXPERIENCE



Pionnier dans les voyages à vélo, RandoVélo organise, depuis plus de 30 ans, des voyages à vélo au cœur des châteaux de la Loire. Les paysages naturels à couper le souffle et les monuments remarquables forment une alchimie dont on ne se lasse jamais de découvrir, surtout à vélo.



Depuis la création de l’entreprise, le vélo semblait pour nous être une évidence, pourtant à contrecourant des pratiques et qui, aujourd’hui se révèle reconnu comme un moyen incontournable de découvrir les richesses de notre région.



La Loire et les châteaux sont le fil conducteur de nos voyages. De plus, il nous plait aussi beaucoup à faire découvrir des lieux plus reculés comme de petits villages pittoresques, de charmants canaux et bords de rivières, affluent du fleuve royal, la Loire.



Sur les pistes cyclables mais aussi hors des sentiers battus, des séjours packagés mais aussi des voyages sur-mesure, RandoVélo s’adapte à toute les demandes.



Des séjours à la carte

Nous proposons un large choix de voyages depuis



Des séjours sur-mesure

Notre passion de longue date nous permet de connaître sur le bout des doigts le territoire. Ainsi, l’équipe de spécialistes est en mesure de confectionner des voyages sur-mesure, en tenant compte des volontés et des attentes de chacun.e. Nous proposons un large choix de voyages depuis notre site qui s’adapte à tous les profils, en couple au travers de séjours intimistes, en famille avec des étapes plus courtes, entres amis pour une expérience sportive.Notre passion de longue date nous permet de connaître sur le bout des doigts le territoire. Ainsi, l’équipe de spécialistes est en mesure de confectionner des voyages sur-mesure, en tenant compte des volontés et des attentes de chacun.e.



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

En solo

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

City-break

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Mice

Nature

Sur-mesure

Aventure

Randonnée

Sport

Vélo





INCONTOURNABLES CHATEAUX DE LA LOIRE EN 5 JOURS

Partez à la découverte des plus beaux châteaux de la Loire, Chambord, Chenonceau et bien d’autres. Les randonnées sur les bords de la Loire puis sur les bords du Cher vous offriront de magnifiques paysages.



RANDONNEE A VELO EN FAMILLE

Au travers d’étape plus courte, vous pourrez partir découvrir les châteaux de la Loire en famille. En longeant la Loire, vous rejoindrez le château de Chambord. Les chemins vous conduiront jusqu’au château de Cheverny, son exposition Tintin et sa meute de chien.



LOIRE A VELO DE BLOIS A SAUMUR

Ce voyage sur les bords de la Loire vous emmène parmi les plus beaux lieux du Val de Loire. Vos itinéraires vous feront passer par les incontournables châteaux de la Loire. Vous rejoindrez des villes et villages chargés d’histoire comme Azay-le-Rideau ou Chinon.



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Portugais



Vos contacts :

Antoine CLERGUE

Directeur

randovelo@randovelo.fr

Tel : +33 (0)2 54 78 65 52



Adresse postale : 2 rue Jean Moulin, 41000 BLOIS



Site web : www.randovelo.fr



