Ransomware : Misterfly victime d'une cyberattaque

Dans un courrier envoyé à ses partenaires agences de voyages, Misterfly informe qu'il a été victime d’une cyberattaque dite « ransomware ».



" Cette cyber-attaque a eu pour conséquence de rendre indisponible une partie du réseau informatique de MisterFly " précise encore le message.



Contacté par nos soins Frédéric Pilloud, directeur e-commerce précise : "Nous savons que les pirates ont réussi à copier un certain nombre de fichiers et tout notre travail d'analyse est de savoir quels sont les fichiers concernés. Une chose est sûre il ne s'agit pas des données bancaires car elles ne transitent pas chez nous".



Le site de réservation de billets d'avion applique la norme PCI DSS (imposé par Iata) qui garantit le non-stockage des informations de paiement. Ces datas sont communiquées directement aux organismes de paiement.



" Le risque maximum serait que les données concernant les réservations de nos clients et leurs coordonnées se retrouvent en ligne mais nous n'en avons pas la certitude. Et de toute façon avec ces datas il ne serait pas possible de modifier ou d'annuler une réservation, mais je le répète pour le moment nous ne savons pas exactement quels sont les fichiers ciblés " explique encore le directeur e-commerce.