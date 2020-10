RapideVisa lance une nouvelle plateforme en ligne d’obtention de visas

faire une demande de visa en une minute

en remplissant un formulaire simplifié. La demande est ensuite vérifiée et traitée par les agents spécialisés de RapideVisa

Le Ministère des affaires étrangères alerte sur le fait que la moindre erreur sur un e-visa russe entraîne le refoulement du voyageur. Des refus d’embarquement sont aussi observés avec les visas électroniques indiens

les e-visas permettent de ne pas se déplacer ni d’envoyer son passeport, mais ils sont propices aux erreurs car il n’y a pas d’agent consulaire pour vérifier le dossier

Le site de RapideVisa se transforme pour permettre aux utilisateurs, particuliers et professionnels, d'effectuer une demande de visa simplifiée pour l'Inde, la Russie, la Tanzanie, Oman et 70 destinations long-courrier.La nouvelle plateforme, disponible à l’adresse www.rapidevisa.fr , est accessible sur ordinateurs et smartphones.Elle permet de "", indique RapideVisa dans un communiqué, "".Et puis, elle, qui ont tendance depuis plusieurs mois à remplacer les visas traditionnels des consulats, mais dont la demande présente un risque., ajoute RapideVisa, avant de préciser :".Enfin, la plateforme détaille: validité de passeport nécessaire, visa obligatoire, documents exigés, etc. Les informations sont actualisées chaque jour.