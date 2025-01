Regent Seven Seas Cruises dévoile une nouvelle identité de marque

refléter l’authenticité et l’exclusivité de l’expérience à bord de ses navires

La qualité et la personnalisation de nos services à bord sont au cœur de notre ADN

des croisières d’exception dans un cadre privilégié

Lancée sous le slogan «», la campagne de Regent Seven Seas Cruises a pour objectif de “”.À travers cette initiative, la compagnie souhaite se démarquer par la qualité de ses prestations, destinées à une clientèle “en quête de raffinement et de personnalisation”. «», a déclaré Andrea DeMarco Le choix du slogan met en avant la, qui vise à proposer “”. La campagne s’appuie sur une communication visuelle forte, avec des images maritimes évocatrices et des scènes de vie à bord, mettant en lumière les suites et la diversité des destinations proposées.