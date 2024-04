Cette croisière autour du monde vaut jusqu’à 1,6 M€ pour un couple

Regent Seven Seas Cruises ne casse pas les prix. Sa croisière autour du monde 2027, la "World of Splendor", à bord du Seven Seas Splendor (746 passagers), vaut son pesant de cacahouètes.Par passager, et selon les suites, il faudra débourser entre 91 499 dollars et jusqu’à 839 999 dollars pour la suite Regent,Le voyage, qui commencedans les Caraïbes, les îles du Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, permettant aux passagers de parcourir 35 668 milles nautiques et d'explorer 40 pays sur six continents.offrent une immersion totale dans les destinations, y compris la visite de 73 sites du patrimoine mondial de l'Unesco.de Miami à Rome, avec des tarifs allant de 84 999 $ à 755 999 $ par personne.