Croisières aériennes : Safrans du Monde accélère 🔑

Toutefois, ceux qui optent pour ces croisières aériennes - toutes accompagnées par Guy Bigiaoui en personne - ont le choix entre deux formules. La formule "Club Safrans" inclut, à bord de l'avion, un service type classe Affaires et, à terre, un hébergement en cinq étoiles, la pension complète, les soirées et les spectacles. A terre toujours, le voyage se fait en groupe de 25 personnes maximum, avec un accompagnateur dédié.



Les croisières aériennes formule "Première Safrans", sont, logiquement, d'un standing supérieur. Non seulement, pour les clients, "le voyage commence dès le pas de leur porte avec un chauffeur privé, mais ils bénéficient de prestations encore supérieures" , promet Guy Bigiaoui.



En découle l'arrivée à Paris la veille du grand départ, suivie d'une nuit à l'hôtel. Le lendemain, une fois à bord de l'avion, ces clients bénéficient d'un service Première classe, puis, à terre, de chambres plus grandes, de restaurants plus chics, de programmes de visites enrichis, etc.



"Pour enrichir notre offre à bord de l'avion avec une French touch , poursuit Guy Bigiaoui, nous nous sommes entourés d'experts dans le domaine du bien-être et de la gastronomie" .



Ainsi, la marque Sothys offre aux passagers une trousse de produits personnalisés, avec notamment une crème anti-âge à base de safran pour les femmes ; le chef Paul Caussé élabore la carte des menus ; le Harry's Bar de Paris a concocté un cocktail signature "Safrans du Monde"; enfin, les Caves de Taillevent ont élaboré une carte de vins, spiritueux et champagne exclusive.



"A bord de l'avion, nous embarquons 712 bouteilles" , précise Guy Bigiaoui. Il reprend : "des marques viennent nous chercher. Nous essaierons de développer d'autres partenariats ", assure-t-il.