Rejoignez l'aventure : la Chasse aux Trésors au Sri Lanka

L’objectif de cette grande opération est de relancer le Sri Lanka, une destination désormais apaisée, sécurisée et stabilisée sur le plan économique.



L’offre de la destination conserve tout son charme et ses atouts : sa nature, le balnéaire, sa culture, son patrimoine, ses parc nationaux (éléphants), les tortues sur les plages, la qualité de l’hôtellerie le climat et l’accueil de la population.



Cette 7ème édition est rendue possible grâce à l'implication de 7 partenaires : Asia, Assurever, Climats du Monde, Europcar, Kuoni, Nomade Aventure et TUI.