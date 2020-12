Remboursement aérien : le Sénateur Damien Regnard demande des mesures à Jean-Baptiste Djebbari !

TourMaG.com - Vous avez adressé une question à l'intention de Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports. Celle-ci a été publiée au journal officiel et porte sur les non-remboursements des compagnies aériennes. Vous lui demandez notamment les mesures et dispositions du gouvernement pour faire appliquer le règlement européen numéro 261/2004. Pourquoi cette démarche ?



Damien Regnard : Ma démarche est simple, je souhaite que nous aidions les Français qui se trouvent dans une situation financière délicate en raison par exemple de billets d'avion non remboursés par les compagnies aériennes.



Il faut se rendre compte tout de même que les avoirs illégaux émis par les compagnies ne seront pas utilisés. Les réouvertures de certaines destinations ne sont pas pour demain.



Je trouve cette situation injuste de la part des transporteurs. Ils ont agi à très court terme. Nous savons très bien que certaines compagnies ne respectent pas le règlement européen, comme Tunisair, Air Algérie, par exemple.



Il est nécessaire de maintenir une certaine pression auprès du gouvernement, à ce sujet.



TourMaG.com - Donnerez-vous suite à l'absence de réponse du ministre des Transports ?



Damien Regnard : En général quand je prends un dossier, je ne lâche pas.



Je donnerai suite à ma démarche, je mettrai tous les moyens possibles, jusqu'à faire remonter le sujet à la Commission européenne s'il le faut.



Pour le moment nous n'avons pas de retour du ministre, il aura jusqu'à la mi-décembre. S'il ne répond pas, la question lui sera directement adressée et en fonction, j'irai plus haut.



J'espère que la réponse sera précise notamment sur les mesures et actions. Je ne souhaite pas qu'elle ne soit qu'un long fleuve de verbiages administratifs.