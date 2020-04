Remboursement des compagnies : Nicolas Brumelot adresse une lettre ouverte au gouvernement français

Le responsable rappelle aussi que les agences de voyages sont un maillon essentiel de la chaîne du voyage et de la distribution du transport aérien, dans ces conditions elles doivent être associées à l'évolution de la règlementation.



Si les précédentes lettres adressées au président Macron sont restées sans réponse, le président de Misterfly ne désespère pas et souhaite que les mesures ne soient pas " dirigées prioritairement vers les grandes entreprises. "



Cette pratique jugée d'un autre temps doit être abolie par la crise qui redessine un monde nouveau, le gouvernement doit " veiller à plus de justice économique et sociale ainsi qu’à une plus forte solidarité et exemplarité ."



Il n'est pas sûr que les différents ministres entendent l'appel, mais espérons que toutes les parties pourront se retrouver autour d'une table afin de pouvoir vite discuter, car la survie du secteur ne se fera pas chacun dans son coin, mais tous ensemble.