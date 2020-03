Remboursement et avoir : le SETO et les EDV demandent une mesure similaire à l'Italie

Dans un courrier commun adressé au ministre de l’Économie Bruno Le Maire et au Secrétaire d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne, Les Entreprises du Voyage et le SETO ont demandé des mesures supplémentaires d’urgence pour faire face à l'impact du coronavirus.Ainsi les deux organisations syndicales demandent :- Le(et non seulement le report) des charges sociales patronales et de la TVA pendant la durée de la crise.- Afin de préserver une partie de la trésorerie des entreprises, l’adoption en France, comme cela vient d’être fait en Italie,- Pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, l’automaticité de la garantie par la BPI des reports en fin de période des échéances de prêts des mois de mars avril, mai et juin.et très contestable en matière de protection de la santé publique,- L’intervention auprès du CIRI (Comité Interministériel de Restructuration Industrielle) et/ou de la BPI afin de faciliter et garantir les prêts de trésorerie ou de restructuration des entreprises.