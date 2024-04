Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles 2024 Tahiti Et Ses Îles a tenu son workshop bisannuel réunissant ses partenaires tour-opérateurs et professionnels du tourisme polynésiens.

Le 12 mars dernier, Tahiti Tourisme a réuni une nouvelle fois ses partenaires lors de son évènement bisannuel Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles à l’Hôtel Potocki. En effet, l’office du tourisme organise ce workshop tous les 2 ans afin de permettre aux tour-opérateurs français, belges et suisses francophones de venir à la rencontre des professionnels du tourisme polynésiens et de découvrir les nouveautés de la destination. La journée s’est clôturée par une soirée festive haute en couleurs avec des ateliers artisanaux et des saveurs polynésiennes. Jean-Marc Mocellin, Directeur Général de Tahiti Tourisme, a tenu à exprimer ses remerciements auprès de ces professionnels pour leur soutien sans faille dans la commercialisation de Tahiti Et Ses Îles et à faire le point sur les résultats de la destination en 2024, des tendances à venir et la stratégie de l’office du tourisme pour l’avenir.



Mercredi 10 Avril 2024



L’EDITION 2024 DU RENDEZ-VOUS TAHITI ET SES ÎLES

Cette année encore, les différents secteurs du tourisme, hôteliers, transporteurs aériens, compagnies de croisières, charter nautique, navette maritime et agences réceptives de Tahiti Et Ses Îles ont répondu présents au Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles 2024, l’évènement à ne pas manquer, dédié uniquement à la destination de la Polynésie française sur le marché français, belge et suisse francophone.



20 partenaires polynésiens représentants 31 produits ont participé, parmi lesquels:



● Les compagnies aériennes : Air Tahiti Nui, Air France, Air Moana et Air Tahiti,

● Les compagnies de croisières, charter nautique et navette maritime : Aranui Cruises, Oceania Cruises, The Ponant, Apetahi Express et Tahiti Yacht Charter,

● Les hôtels : Conrad Bora Bora Nui, Hilton Moorea Lagoon Resort, Hilton Hôtel Tahiti, InterContinental Resorts, Maitai Hôtels, The Brando, Pearl Resorts, Hôtel Kia Ora Resort & Spa Rangiroa, Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort, Hôtel Hibiscus, Hôtel Raiatea Lodge, Hôtel Royal Bora Bora, Hôtel Royal Tahitien, Nukutepipi Private Island, Motu Nao Nao, The St. Regis Bora Bora Resort, Hôtel Le Mahana Huahine et Le Manava Beach Resorts & Spa Hôtel Moorea,

● Les agences réceptives : Tahiti Nui Travel, Tahiti Tours, Tekura Tahiti Travel, Tahiti Travel Services.



La journée s’est clôturée par une soirée festive haute en couleurs avec des ateliers (bar à monoï, bar à rhum, confection de couronnes de fleurs fraîches, spectacles de danse…) et des saveurs polynésiennes, rassemblant près de 200 professionnels (tour-opérateurs, agents de voyage, officiels et presse) qui contribuent au succès de la destination tout au long de l’année.



« Nous sommes enchantés du succès de l'édition 2024 du Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles, réunissant des professionnels passionnés. Les voyageurs français, par leur long séjour et leur exploration diversifiée de nos hébergements et îles, représentent un marché crucial, aligné avec notre destination. Cet événement joue un rôle clé dans notre stratégie de développement. », a commenté Jean-Marc Mocellin.



UNE ANNEE 2023 EXCEPTIONNELLE POUR TAHITI ET SES ÎLES

2023 restera une année exceptionnelle pour la destination Tahiti Et Ses Îles avec une progression de 20%* de sa fréquentation par rapport à 2022 et 11% versus 2019.



Si la durée moyenne de séjour a légèrement diminué passant de 17,1 jours en 2022 à 15,8 l’année dernière, les dépenses par touriste ont, elles, augmenté de 18% en 5 ans avec des recettes touristiques de 712 millions d’Euros en 2023.



De très bons résultats qui viennent récompenser tous les efforts de promotion menés par l’ensemble des acteurs de l’industrie et aux multiples actions de communication développées par Tahiti Tourisme tout au long de l’année.



LES TENDANCES 2024 ET ORIENTATION STRATEGIQUE DE TAHITI TOURISME

La progression continue sur le 1er semestre 2024 pour le marché français avec 14 834 billets vendus pour un séjour du 1er janvier au 31 juin soit +12,5% vs 2023. Le mois de juillet fait exception car le nombre de billets vendus pour un séjour entre le 1er mars et le 31 juillet baisse de 6,7% vs 2023.



Les orientations stratégiques 2024



En 2023, Tahiti Tourisme lançait une nouvelle campagne de notoriété « Vivre des émotions à chaque instant à Tahiti Et Ses Îles » élue Meilleure campagne de publicité réalisée par un organisme public aux Trophées de la Communication.



En 2024, l’office de tourisme invite les touristes à venir ressentir ce que l’on vit au quotidien à Tahiti Et Ses Îles et met en lumière les polynésiens, leur chaleur, leur attachement à leurs îles et leur respect pour ces terres qui les accueillent, à travers une nouvelle campagne de notoriété « Ressentez ce que nous vivons à Tahiti Et Ses Îles ».



Chaque année, Tahiti Tourisme s’attache à communiquer sur différents segments tant en termes de produits que de cible de clientèle. Après la petite hôtellerie familiale et la plongée en 2022, le charter nautique en 2023, 2024 verra le déploiement de campagne sur la location de vacances et auprès d’une cible LGBTQI+.



Tahiti Et Ses Îles , Terres de jeux 2024



« Tahiti Et Ses Îles , berceau du surf, a su conserver au fil des siècles cette pratique dans un esprit d’authenticité. Aujourd’hui, la diversité et la beauté de nos spots de surf séduisent à la fois novices et les plus grands champions. C’est donc avec enthousiasme que Tahiti Et Ses Îles accueillent les épreuves de surf des Jeux Olympiques Paris 2024. Une opportunité exceptionnelle de mettre en lumière notre destination, mais aussi les sportifs polynésiens de haut niveau qui font notre fierté. » commente Jean-Marc Mocellin, Directeur Général de Tahiti Tourisme .



Les épreuves de surf JO Paris 2024 à Teahupo’o :



● 13 juin : Flamme olympique en Polynésie française (Teahupo’o – Papeete)

● 27 juillet – 05 août : épreuves de surf (inclus waiting period)

● 48 athlètes (24 femmes / 24 hommes)

● Pas d’accès au public au site de compétition

● 3 fans zones (Teahupo’o, Papara, Papeete)







STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME INCLUSIF ET DURABLE DE TAHITI ET SES ÎLES

Élaboration de la stratégie touristique 2022-2027



Avec sa stratégie de développement touristique baptisée « Fāri’ira’a Manihini 2027 » (FM27), la Polynésie française confirme ses ambitions de devenir un leader du tourisme responsable dans le Pacifique Sud. Une stratégie co-construite avec la population ainsi que 400 acteurs publics et privés du tourisme.



Avec 261 813 touristes accueillis en 2023, la Polynésie française, loin du tourisme de masse, porte l’ambition de devenir une destination responsable privilégiant la qualité à la quantité. Le pays est en faveur de séjours plus longs et souhaite mieux répartir les bénéfices et les flux touristiques sur les différentes îles qui ont un potentiel de développement pour limiter la pression sur les plus fréquentées.



Un des objectifs qui incarne cette vision soutenable du développement touristique est celui de soutenir l’ambition d’un tourisme supportable pour les polynésiens, permettant de maintenir leur qualité de vie, de préserver la destination sur le plan environnemental et culturel, et une expérience privilégiée pour le visiteur.



« Tahiti Et Ses Îles doit rester une « destination boutique » à taille humaine, un petit coin de paradis avec un service exceptionnel, axé sur les expériences, la culture et les rencontres. » indique Jean-Marc Mocellin avant de poursuivre « Nous sommes une destination « Slow Tourisme », où l’on peut prendre le temps d’apprécier la diversité des paysages et des expériences, c’est la destination parfaite pour venir se ressourcer loin du tourisme de masse. »



Mise en œuvre



En 2023, le Pays passe à la phase 2 de sa stratégie. Pour cela, la destination se base sur les critères établis par le Conseil Mondial du Tourisme (Global Sustainable Tourism Council - GSTC) à l’instar de l’élaboration de la stratégie touristique du SPTO (Pacific Tourism Organisation) dont Tahiti Et Ses Îles est membre, pour réaliser un état des lieux : évaluation de la destination selon les critères du tourisme durable, évaluation de l’empreinte carbone de son secteur touristique, sondage de la population envers le développement du tourisme et enfin enquête de satisfaction auprès des touristes.



Tahiti Tourisme engagé



Ces différentes évaluations permettent aujourd’hui à Tahiti Tourisme de travailler sur la construction de son plan d’actions et de se fixer des objectifs clés de durabilité.

Les communautés locales sont au centre de ces dynamiques, aux côtés des acteurs du tourisme, et en cohérence avec les décideurs publics, tous réunis par la valorisation d’une culture vivante et du patrimoine qu’elle constitue, tout autant que par les actions positives liées aux grandes transitions, pour l’environnement, la biodiversité exceptionnelle, l’alimentation ou l’énergie, auxquelles toutes les îles du Pacifique Sud doivent faire face.

Tahiti Tourisme adapte sa communication et ses campagnes et travaille sur de nombreux projets tel que des programmes de sensibilisation au tourisme durable destiné aux voyageurs mais aussi à l’industrie touristique et à la population, notamment :



● L’élaboration d’un guide pratique sur les gestes à adopter pour un tourisme durable à l’attention des professionnels qui pourrait aboutir sur une Charte d’engagements,

● La sensibilisation des scolaires au tourisme durable avec l’élaboration de manuels au contenu éducatif,

● La sensibilisation des voyageurs sur les impacts du tourisme et les précautions à prendre pour respecter les habitants et l’environnement et les orienter vers des projets portés par des associations locales liées à la préservation ou au développement sur le plan environnemental, culturel ou socio-économique au travers d’une fondation certifiée.

● Le lancement du site Internet FM27 de suivi de la stratégie



« Avec Fāri’ira’a Manihini 2027 , nous visons à élargir l'accès à Tahiti Et Ses Îles en développant tous les secteurs clés pour attirer de nouveaux segments de clientèle. Nous sommes fiers de réunir autour de cette vision, tous les acteurs avec surtout les polynésiens au centre de nos préoccupations, nos voyageurs et nos professionnels du tourisme. », conclut Bud Gilroy, Président du Conseil d’Administration de Tahiti Tourisme .

Contacter Tahiti Tourisme France

75008 Paris – France

Tel : +33 (0) 1 53 43 53 95

Email : trade@tahititourisme.fr



Site web : www.tahititourisme.fr



122 avenue des Champs-Elysées75008 Paris – France+33 (0) 1 53 43 53 95

