« Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles » : workshop incontournable dédié à la destination

Rédigé par Tahiti Tourisme le Dimanche 5 Juillet 2020

Le 10 mars 2020, Tahiti Tourisme a rassemblé les professionnels du tourisme polynésien à l’occasion de son Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles . En effet tous les 2 ans, l’office du tourisme polynésien convie les tour-opérateurs français et belges à venir rencontrer les professionnels du tourisme polynésien et découvrir les nouveautés produits de la destination. En tout 18 exposants et 38 visiteurs tour-opérateurs se sont donnés rendez-vous.





