Réouverture de la Malaisie : podcast sur le pays avec Alina Grotte de l'office de tourisme de Malaisie

: "Pour voyager en Malaisie, deux cas de figure…Si vous êtes entièrement vacciné, avec 3 doses, il suffit de faire un test PCR dans les 48h précédant votre vol et plus rien d’autre ne sous sera demandé une fois sur le territoire malais.Cependant, si vous n’avez reçu que deux doses de vaccin, il faudra faire un test antigénique dans les 24h qui suivant votre arrivée en Malaisie.Enfin, les voyageurs non vaccinés sont autorisés à voyager en Malaisie mais, en plus du test PCR à faire 48h avant votre vol, un test antigénique doit être réalisé dans les 24h suivant votre arrivée mais aussi le 4ème jour. Vous devez ensuite rester en quarantaine pendant 5 jours ; et le 6ème jour, vous pourrez enfin profiter de vos vacances ! ": "Le climat est tropical toute l’année avec des températures entre 27 et 32 degrés celsius.Le pays est encadré par la Thaîlande au Nord, Singapour au Sud, l’île de Sumatra à l’Ouest et l’île de Borneo à l’Est.Il n'y a pas de vol direct depuis la France mais si vous prenez le vol Singapour Airlines, direct pour Singapour, il suffit de prendre un vol Singapour/Kuala Lumpur d'une durée de 50 minutes.La Malaisie est un pays cosmopolite qui compte une importante population de Malais, de Chinois, et d'Indiens. La religion principale est l’Islam mais d’autres religions sont pratiquées dans la plus grande torlérance, notamment le bouddhisme, l’hindouisme ou le christianisme."La suite de l'entretien est à retrouver dans le podcast à écouter ici 29 rue des Pyramides75001 Paris+33 1 42 97 41 71