Réouverture du Château de Chantilly ce jeudi 21 mai 2020 Un billet château unique à à 12 €

Le château de Chantilly a ouvert ses portes au public ce jeudi 21 mai 2020 avec des plages d’ouverture aménagées : 10h à 18h, fermeture le mardi. Jusqu’à nouvel ordre, seul le château sera accessible. Le parc et les Grandes Ecuries resteront fermés.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 22 Mai 2020

Un billet château unique a également été créé à 12 € pour le tarif plein et 8 € pour le tarif réduit.



En plus de la visite du château, les visiteurs pourront profiter des expositions « Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves » et « Fable et Bibliophilie ».



Les équipes du Domaine de Chantilly se tiennent prêtes à recevoir leurs visiteurs dans les meilleures conditions, une charte sanitaire a été mise en place.



Informations préalables à la visite :



> Privilégier l’achat des billets sur la billetterie en ligne du Domaine afin de limiter au maximum les contacts avec le personnel d’accueil et les autres visiteurs.



> Opter de préférence pour le paiement par carte bancaire en billetterie et en boutique.



> Le port du masque est indispensable pour les visiteurs.



> Un distributeur de gel hydroalcoolique est à la disposition des visiteurs pour se désinfecter les mains à l’arrivée dans le château et en boutique à la sortie.

Parcours de visite a été repensé avec un sens unique



> Le nouveau parcours de visite ne nous permet pas de garantir un accès facilité aux PMR (personnes à mobilité réduite).



> Les visites guidées, y compris celles des appartements privés, sont suspendues.



Par ailleurs, les groupes de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés jusqu’à nouvel ordre



> Les expositions « Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves » et « Fable et Bibliophilie » sont ouvertes au public.



> Les audioguides ne pouvant être distribués, les visiteurs pourront télécharger gratuitement l’application de visite « les chefs-d’œuvre incontournables du musée Condé » sur leur smartphone à leur arrivée.



> … et bien sûr, tout au long de votre visite, veillez à respecter les gestes barrières et les mesures de distanciation physique en vigueur !



En attendant la réouverture de l'intégralité du Domaine de Chantilly, les visiteurs pourront profiter des visites virtuelles, reportages inédits, podcasts, jeux et outils de médiation mis en ligne sur la page Restons Connectés.

Reopening of the Château de Chantilly on Thursday 21 May 2020 The Château de Chantilly will open its doors to the public from Thursday 21 May with opening hours: 10am to 6pm, closing on Tuesdays. Until further notice, only the castle will be accessible. The park and the Grand Stables will remain closed.



A single castle ticket has also been created at €12 for the full rate and €8 for the reduced rate.



In addition to the visit of the castle, visitors will be able to enjoy the exhibitions "Raphaël in Chantilly. The master and his pupils" and "Fable and Bibliophily".



The teams of the Domaine de Chantilly are ready to welcome their visitors in the best conditions, a health charter has been set up.



Information prior to the visit :



> Favour the purchase of tickets on the Domaine's online ticketing system in order to limit contact with the reception staff and other visitors as much as possible.



> Preferably opt for payment by credit card at the ticket office and in the shop.



> Wearing a mask is essential for visitors.



> A hydroalcoholic gel dispenser is available for visitors to disinfect their hands on arrival in the château and in the shop on departure.



Visitors' itinerary has been redesigned with a one-way

> The tour route has been redesigned with a single direction to ensure the comfort and safety of visitors.



> The new tour route does not allow us to guarantee easy access for PRMs (people with reduced mobility).



> Guided tours, including those of private apartments, are suspended.



Furthermore, groups of more than 10 people are not allowed until further notice.



> "Raphaël in Chantilly" exhibitions. The master and his pupils" and "Fable et Bibliophilie" are open to the public.



> As the audioguides cannot be distributed, visitors will be able to download the "must-see masterpieces of the Musée Condé" tour application free of charge on their smartphone on arrival.



> ... and of course, throughout your visit, make sure to respect the barrier gestures and physical distance measures in force!



While waiting for the reopening of the entire Domaine de Chantilly, visitors will be able to take advantage of virtual tours, original reports, podcasts, games and mediation tools on the Stay Connected page.

