Réouverture : les campings Sunêlia soulèvent un coin de la toile...

Les campings Sunêlia sont en ordre de marche pour la réouverture ! La plupart des sites sont maintenant ouverts fin prêts à accueillir leurs vacanciers dans des conditions sanitaires optimales, pour le plus grand plaisir des familles en manque de nature. Envie de vivre au grand air, de découvrir de belles régions tout en profitant d’infrastructures au confort premium ? Voici une petite sélection d’adresses green, idéales pour déconnecter loin de la foule.

Vendredi 26 Juin 2020

Depuis le mois de mars, Sunêlia réinvente un grand nombre de ses prestations sous le concept du Sunêlia Care.



Afin de répondre concrètement aux attentes exprimées par les vacanciers au cours de ces dernières semaines, le programme Sunêlia Care englobe bien sur des mesures sanitaires spécifiques prises pour la protection des équipes et des vacanciers.



C'est aussi une promesse de tout mettre en œuvre pour que les vacances 2020 soient, comme chaque année chez Sunêlia, de très belles vacances : adaptation des programmes d'animations sportives plus centrés sur le bien-être et la remise en forme, déclinaison de nouvelles formules d’accueil des enfants dans les clubs enfants, adaptation de la restauration, toujours en misant sur le local et les produits frais.



Vacances dynamiques au cœur des Vosges au Sunêlia Domaine de Champé Niché au cœur des montagnes des Vosges, à quelques kilomètres de l’Alsace, le Sunêlia Domaine de Champé à Bussang accueille les vacanciers dans un magnifique espace boisé traversé par la Moselle qui naît à quelques kilomètres du camping.



Un emplacement idéal pour pratiquer des sports nature accessibles à tous tel le parapente, la randonnée en forêt ou en montagne, la pêche, l’escalade ou encore le VTT.



Rien de mieux que le vélo pour partir en famille à la découverte de cette magnifique région ! A seulement 30 minutes en voiture du domaine, le plateau des Mille étangs propose de nombreuses pistes cyclables pour découvrir un cadre naturel d'une beauté enchanteresse.



Ce site a lancé, pour les amoureux du VTT une gamme de services innovants, avec la location de EVtt professionnels, service de guide-accompagnateur, et création d'une boutique spécialisée permettant d'offrir aux passionnés un service de maintenance et assistance.



Pique-nique en famille ou apéro entre amis, chacun pourra flâner près des étangs et profiter des premiers rayons de soleil ! Au sein du camping, pour profiter des joies de la baignade, les vacanciers pourront se prélasser dans le bassin intérieur de l’espace aquatique et se détendre au SPA Pure Altitude, aménagé dans un chalet typiquement vosgien au cœur des montagnes !



Les plus gourmands pourront quant à eux déguster les spécialités Vosgiennes et Alsaciennes dans une ambiance traditionnelle au fameux restaurant le Stübli. Le camping est ainsi un véritable cocon de bien-être pour des vacances sportives ou détente en pleine nature !



Tarifs : à partir de 982,80€ en Mobil home Sunêlia Prestige pour 5 personnes.

Les montagnes alpines pour voisines au Sunêlia Les Logis d’Orres Réouverture du camping le 4 juillet



Situé au cœur des Hautes-Alpes à deux pas du Lac de Serre-Ponçon dans un décor de carte postale, le Sunêlia Les Logis d’Orres*** accueille les familles pour vivre une véritable expérience.



Entre sport, détente et évasion, chaque vacancier trouvera son bonheur. Les montagnes sont le terrain de jeu des amoureux de la randonnée, avec la possibilité de faire des randonnées depuis la résidence pour découvrir la faune et la flore locale et atteindre les plus beaux sommets.



Des visites guidées sont également proposées par Sunêlia dans différents parcs régionaux, en VTT, à pieds ou en excursion équestre, un vrai bol d’air pur et un dépaysement garanti.



Les plus téméraires qui ont envie de sensations fortes pourront s’initier à l’escalade, au kite surf, à la voile ou encore au ski nautique. Pour des moments de relaxation, les vacanciers pourront accéder à la plage secrète pour un bronzage assuré et des baignades rafraichissantes.



Tarifs : à partir de 382,85€ appartement pour 6 personnes

Découvrir la Vallée de la Loire à Vélo au Domaine de la Brèche Réouverture du camping le 20 juin



A Varennes sur Loire, près de Saumur dans les Pays de la Loire, le Sunêlia Domaine de la Brèche accueille petits et grands pour des vacances riches en découvertes !



Idéalement situé, le domaine offre la possibilité de parcourir les bords de Loire à Vélo ! Les vacanciers profiteront de la douceur du climat et découvriront à leur rythme la région.



Ils admireront les vignobles d’Anjou et visiteront les caves des vins de Loire. Ils découvriront aussi les plus beaux châteaux du Maine-et-Loire comme celui d’Ussé, de Brézé ou de Montreuil-Bellay.



A vélo, ce territoire d'exception révèle tous ses charmes et ses secrets ! Au sein du domaine, les vacanciers pourront également profiter du bassin couvert, des aires de jeux, du mini-golf et d’un centre équestre.



Ce site de 30 ha vous séduira aussi pour ses espaces verts, son étang, un cadre magnifique pour vivre des vacances actives et enrichissantes entre amis ou en famille. A découvrir aussi son excellent restaurant de spécialité du terroir.



Tarifs : à partir de 859,60€ en mobilhome 2 chambres pour 4 personnes

Vacances iodées en Bretagne Sud au Sunêlia l’Escale Saint-Gilles Réouverture du camping le 26 juin



Le camping Sunêlia l’Escale St Gilles vous propose des vacances inoubliables dans un cadre exceptionnel au bord d’une crique à Bénodet.



Profitez des nombreuses activités et animations proposées aux petits et aux grands. La piscine chauffée et les nombreux toboggans multi glisses permettront aux vacanciers de profiter des plaisirs de la baignade et des jeux d’eaux.



Pour des vacances plus zen, ils se laisseront tenter par le magnifique Spa L’Escale Bien-Etre ! Dans un cadre enchanteur, ce spa dévoile différents espaces entièrement dédiés à la relaxation.



Pause cocooning avec modelages et rituels du monde, redécouverte des plaisirs de l’eau avec jets tonifiants ou bains à bulles, l’espace Aquazen garantit un moment de douceur hors du temps.



Autour du camping, les vacanciers exploreront l’Archipel des Glénan et profiteront de ses magnifiques plages aux eaux translucides, un lieu de protection d'une grande variété de mammifères marins qu'il est fréquent de voir lors d'une sortie en mer. Un séjour 100 % iodé, vivifiant et ressourçant !



Tarifs : à partir de 735€ en mobil home Sunêlia Confort 4/5 personnes

Vacances sur l’île de beauté au Sunêlia Perli Di Mare Réouverture du camping le 27 juin



Avec son panorama unique sur la Méditerranée, le camping Perla Di Mare propose de vivre des vacances en Corse les pieds dans l’eau.



Dans un cadre exceptionnel de coloris bleus et verts, Sunêlia fera le bonheur de toute la famille. Le bien-être est la priorité du camping : un espace dédié à la relaxation située dans un cadre idyllique, face à la mer dans un petit parc charmant, sera parfait pour se relaxer.



Le jacuzzi face à la mer promet de grands moments d’enchantement hors du temps… Le camping est idéalement situé, propice à la découverte de l’ensemble de la Corse en proposant des activités telles que visites culturelles, les plus beaux villages alentours, la découverte de l’extraordinaire patrimoine naturel de l’île, randonnées sur le GR 20 et les aiguilles de Bavella, ou encore de multiples loisirs en mer.



Des activités sportives pour s’évader et se ressourcer plairont aux petits comme aux grands : de nombreux tournois sportifs, volley-ball, tir à l’arc, tennis de table ou pétanque. Pour se détendre et prendre le temps de penser à soi, des séances d’aérobic, de fitness et d’aquagym sont également proposées.



Grande Nouveauté 2020, dans le cadre du partenariat de Sunêlia avec l’Institut National du Music-Hall, seule formation reconnue aux métiers d’artistes de Music-Hall, une troupe d’artistes sera à demeure tout l’été dans ce beau camping de l’ile de beauté : chanteurs, danseurs, circassien… ces artistes feront vivre aux vacanciers des soirées mémorables avec en toile de fond les eaux calmes de la méditerranée.



Accès : Plusieurs nouvelles connexions directes avec les aéroports d’Ajaccio et Bastia pour cet été. En saison, c’est plus de 60 vols hebdomadaires qui permettent de relier l’ile avec les principales villes du continent.



Tarifs : à partir de 1008€ en mobil home Sunêlia Confort 4/5 personnes

